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Мороз решил сняться с выборов президента

Мороз решил сняться с выборов президента
18:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Кандидат Александр Мороз вместе с политсоветом своей партии принял решение отказаться от участия в президентской гонке.

Бывший председатель Верховной Рады Александр Мороз снял свою кандидатуру с выборов президента Украины.

"Политсовет партии, выдвинувший мою кандидатуру на пост президента Украины, на своем заседании проанализировал ход избирательной кампании и сделал обоснованный вывод о подготовке небывалой бесцеремонной фальсификации выборов. Актив партии считает нецелесообразным продолжать мое участие в кампании - политическом фарсе, смирившись с его сутью", - сказано в заявлении, опубликованном на странице А.Мороза в Фейсбуке.

Политик отметил, что с этого времени просит не считать его кандидатом на пост президента Украины.

Ранее Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата на пост президента, председателя партии «Объединение «Самопомич» Андрея Садового.

Выборы 2019: ЦИК отменила регистрацию кандидата от партии "Воины АТО"

Напомним, кандидат в президенты Украины, народный депутат Евгений Мураев заявляет об отказе баллотироваться на пост главы государства.

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Кандидаты, Александр Мороз, Выборы 2019, Снятие с выборов.
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