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Петренко объяснил, как попасть в список избирателей после 25 марта

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Петренко объяснил, как попасть в список избирателей после 25 марта
20:48 Ср, 27 Март 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Министр юстиции Павел Петренко рассказал, как в судовом порядке попасть в список избирателей после 25 марта.

Внести информацию о себе в список избирателей после 25 марта можно обратившись в суд. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на странице в Facebook.

"Друзья, не успели попасть в отдел ведения Государственного реестра избирателей, чтобы внести информацию о себе или изменить персональные данные? Обращайтесь в суд и получите возможность реализовать свое избирательное право", - написал Петренко.

В то же время на своей странице он опубликовал памятку, в которой объясняется алгоритм действий внесения в список избирателей после 25 марта, когда истек срок внесения информации о себе в Государственный реестр избирателей и временного изменения места голосования.

Петренко объяснил, как еще можно реализовать свое избирательное право

В частности, Петренко советует подать административный иск в местный общий суд по месту нахождения избирательной комиссии.

Как отмечается, исковое заявление можно подать не позднее чем за 2 дня до голосования, то есть до 28 марта включительно.

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Согласно памятке, суд решает такие дела в течение двух дней, но не позднее, чем за два дня до выборов, а если заявление поступит до 24 часов 28 марта, то решение должно быть принято немедленно. При этом подчеркивается, что судебный сбор платить не нужно.

Как сообщалось ранее, более 315 тысяч украинцев временно изменили место голосования без изменения избирательного адреса на выборах Президента Украины 31 марта 2019 года.

31 декабря 2018 года в Украине стартовала кампания очередных выборов президента, назначенных на 31 марта 2019 года.

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Граждане Украины, которые не смогут проголосовать на выборах по месту регистрации, имели возможность воспользоваться процедурой временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса. Для этого необходимо было не позднее чем за 5 дней до дня голосования подать в отделение Государственного реестра избирателей заявление и подтверждающий документ (например, справку с работы или учебы).

Для жителей временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма такие подтверждающие документы не нужны.

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Выборы, Суд, Иск, Павел Петренко, Государственный реестр избирателей, Выборы 2019.
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