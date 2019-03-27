Хармс от ЕП едет наблюдателем на выборы в Украине

Новости Украины: Евродепутат Ребекка Хармс будет наблюдателем за выборами президента Украины.

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс прибудет в Киев в качестве наблюдателя на выборы президента Украины.

"Ребекка Хармс будет находиться в Украине с завтрашнего дня (четверг, 28 марта) в качестве наблюдателя на выборах с делегацией Европейского парламента", - говорится в сообщении Офиса евродепутата, распространённом в среду.

В пресс-службе политика рассказали, что после встречи с делегацией долгосрочных наблюдателей, Р.Хармс отправится в Одессу 30 марта для наблюдения за выборами и посещения избирательных участков.

Кроме того, у неё запланированы также встречи с членами Центральной избирательной комиссии, представителями прессы, гражданского общества и кандидатами в президенты.