Нацкорпус под зданием СБУ требовали наказать Медведчука (Видео)

Новости Украины: "Национальный корпус" пикетировали здание СБУ требуя наказания для Виктора Медведчука.

Около трех десятков представителей политпартии "Национальный корпус" пикетировали в среду здание Службы безопасности Украины с требованием привлечь к уголовной ответственности лидера пророссийской организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Акция была мирной. Прошла без нарушенийКак сообщал Укринформ, 27 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что по факту незаконного перелета председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и кандидата в президенты Юрия Бойко в Москву будет зарегистрировано уголовное производство.

Луценко добавил, что у него есть вопросы не только к чиновникам Госавиаслужбы, пропустившим самолет с Медведчуком и Бойко в Москву, но и к работникам Государственной пограничной службы Украины.

Народный депутат Украины, кандидат в президенты Юрий Бойко на прошлой неделе встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в его резиденции в Горках. Во встрече приняли участие также председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и председатель правления российского газового монополиста - ОАО "Газпром" Алексей Миллер. После начала агрессии РФ против Украины в 2014 году между странами было прекращено прямое авиасообщение.