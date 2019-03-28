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Невеста пленного моряка решила выйти за него замуж в СИЗО

Невеста пленного моряка решила выйти за него замуж в СИЗО
00:25 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Девушка пленного украинского моряка решила выйти за него замуж в московском СИЗО,

Невеста плененного Россией украинского моряка Виктора Беспальченко приехала в Москву на суд, который признал "законным" продление ареста ее избраннику и еще троим украинцам. Пара планирует бракосочетание в апреле. 

Как сообщается в сюжете ТСН, дело моряков ранее сняли с рассмотрения, поскольку решение суда первой инстанции было некачественно переведено на украинский. Сегодня четверо военнопленных, а именно Беспальченко Виктор, Владислав Костышин, Владимир Лисовой и Владимир Варимез, общались с судьей исключительно через переводчика. Свидетельствовать украинцы отказались, ссылаясь на Женевскую конвенцию о статусе военнопленных.

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Однако российские судьи оставили их за решеткой до конца апреля. Именно на этот месяц, рассказывает невеста Беспальченко Татьяна Шевченко, они с любимым запланировали свадьбу. "Мы планировали делать свадьбу в апреле. Мы сейчас ждем решения СИЗО. Будет выделено маленькое помещение для росписи. Буду я, будет Виктор, возможно, еще кто-то будет присутствовать", - рассказала она.

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Все по теме:

Свадьба, СИЗО, Невеста, Моряки, Политзаключенные.
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