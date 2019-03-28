Порошенко о дебатах: Нужна компетентность и профессионализм

Новости Украины: Президент Украины приглашает на дебаты кандидатов желающих посоревноваться с ним в "дипломатическом искусстве".

В вопросах возвращения мира и деоккупации Донбасса необходима компетентность, подчеркивает президент Украины Петр Порошенко и приглашает на дебаты желающих посоревноваться с ним в дипломатических способностях.

"Нужна компетентность и профессионализм. А если кто-то хочет посоревноваться в дипломатическом искусстве – приглашаю на дебаты", - сказал он в интервью украинским телеканалам, обнародованном в среду. При этом глава государства отметил, что Крым и Донбасс являются украинскими территориями, и никаких компромиссов в этом вопросе нет. Он считает неприемлемой миротворческую миссию, которая будет "экспортом" для наблюдателей.

"Миротворцы. Классическая миссия должна быть принята, введена, нести ответственность за всю оккупированную территорию включительно с неконтролируемым участком украинско-российской границей. И только это может быть моделью возвращения мира на Донбасс. Только это может быть первым шагом для деоккупации Донбасса", - заявил П.Порошенко.