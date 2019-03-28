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Порошенко о дебатах: Нужна компетентность и профессионализм

Порошенко о дебатах: Нужна компетентность и профессионализм
01:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины приглашает на дебаты кандидатов желающих посоревноваться с ним в "дипломатическом искусстве".

В вопросах возвращения мира и деоккупации Донбасса необходима компетентность, подчеркивает президент Украины Петр Порошенко и приглашает на дебаты желающих посоревноваться с ним в дипломатических способностях.

"Нужна компетентность и профессионализм. А если кто-то хочет посоревноваться в дипломатическом искусстве – приглашаю на дебаты", - сказал он в интервью украинским телеканалам, обнародованном в среду. При этом глава государства отметил, что Крым и Донбасс являются украинскими территориями, и никаких компромиссов в этом вопросе нет. Он считает неприемлемой миротворческую миссию, которая будет "экспортом" для наблюдателей.

Президент считает "самоубийством" отказ кандидата от дебатов

"Миротворцы. Классическая миссия должна быть принята, введена, нести ответственность за всю оккупированную территорию включительно с неконтролируемым участком украинско-российской границей. И только это может быть моделью возвращения мира на Донбасс. Только это может быть первым шагом для деоккупации Донбасса", - заявил П.Порошенко.

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Президент, Петр Порошенко, Дебаты, Выборы 2019.
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