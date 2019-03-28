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Ляшко: Я готов провести переговоры с Путиным

Ляшко: Я готов провести переговоры с Путиным
02:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Олег Ляшко заявил, что готов вести переговоры с Путиным.

Лидер фракции "Радикальной партии" и кандидат в президенты Олег Ляшко заявил о готовности вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на выборах.

Об этом он отметил в программе Интервью с кандидатом в президенты о главном на телеканале ICTV, передает корреспондент Укринформа.

"Я готов вести переговоры с кем угодно, в том числе с Путиным... Я готов с Путиным, с Трампом с кем угодно вести переговоры ради того, чтобы вернуть территории, вернуть мир", - сказал Ляшко. По его словам, Владимир Путин сделал ошибку, что "поссорил из-за Крыма украинский и российский народы". Ляшко добавил, что отношения между Украиной и Россией испорчены на века из-за тысячей смертей на войне на Донбассе.

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"Пока российское оружие на нашей земле, пока они убивают наших людей, говорить с ними можно только об одном – чтобы они ушли отсюда", - сказал Ляшко.

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Переговоры, Олег Ляшко, Владимир Путин, Кандидат, Выборы 2019.
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