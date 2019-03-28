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В ЦИК Украины объяснили, будет ли фамилия Мороза в бюллетене

В ЦИК Украины объяснили, будет ли фамилия Мороза в бюллетене
10:38 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В ЦИК Украины сообщили, что фамилия кандидата в президенты Александра Мороза, который заявил о снятии своей кандидатуры с выборов, все равно будет в бюллетене.

Пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Украины Константин Хивренко заявил в интервью, что несмотря на заявление Александра Мороза снять свою кандидатуру с президентских выборов 31 марта, его фамилия все равно останется в бюллетене.

Хивренко напомнил, что официально зарегистрированный Центральной избирательной комиссией кандидат в президенты Украины мог до 24 часов 7 марта 2019 года подать заявление о снятии своей кандидатуры. 

ЦИК не позднее, чем на следующий день, то есть 8 марта, должен был принять решение о снятии с баллотирования кандидата, после поступления подобного заявления. Все остальное за пределами этого срока не влечет за собой никаких юридических последствий.

Пресс-секретарь ЦИК Украины уточнил, что по состоянию на 18 часов 27 марта ЦИК не получал никакого документа от Мороза по этому поводу. Более того, в бюллетене не будет указано никакой информации о том, что Александр Мороз отказался от своей кандидатуры на пост президента Украины.

Напомним, экс-глава Верховной Рады Александр Мороз снял свою кандидатуру с выборов президента Украины. Он объяснил, что актив партии считает нецелесообразным продолжать его участие в кампании - политическом фарсе, смирившись с его сутью. Политик отметил, что с этого времени просит не считать его кандидатом на пост президента Украины.

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Все по теме:

Александр Мороз, Кандидат в Президенты Украины, ЦИК Украины, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019, Снял свою кандидатуру.
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