Более 30 представителей разных стран станут наблюдателями на выборах в Украине

Новости Украины: Делегация, представляющая девять стран, включает бывших должностных лиц, госслужащих, дипломатов и политиков.

В Украину прибудут 32 представителя от девяти разных стран для наблюдения за проведением выборов президента. Во внимание возьмут работу предвыборной миссии по оценке Национального демократического института. 31 марта участники делегации будут наблюдать за ходов избирательного процесса. А 1 апреля огласят предварительные выводы на пресс-конференции.

Целью прибытия группы наблюдателей станет демонстрация поддержки Украины в намерении создать демократичную страну. Также члены международной миссии смогут составить объективные результаты проведения выборов, опираясь на работу комиссий по подсчету голосов, состояние избирательных участков, встретятся с представителями различных политических партий.

В Национальном демократическом институте такие миссии организовываются регулярно. Само учреждение не является коммерческой организацией и действует для развития демократических институтов стран мира.