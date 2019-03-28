В НАБУ закрыли дела депутатов Дубневича и Белоцерковца

Новости Украины: После решения Конституционного суда об отмене ответственности за незаконное обогащение дела двоих депутатов Богдана Дубневича и Дмитрия Белоцерковца закрыли.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины по закрытым источникам стало известно, что уголовные дела представителей власти были закрыты. До решения суда их подозревали в незаконном присвоении материальных средств. Один из фигурантов истории смог завладеть, по данным НАБУ, более 90 миллионов гривен. Второй участник скандального дела под именем своего родственника приобрел недвижимость на сумму 3,2 млн гривен.

В отношении этих чиновников бюро и Генпрокуратура готовили представление о снятии неприкосновенности с подозреваемых в хищении денежных средств и скрытии информации о реальном материальном состоянии. Теперь же оба дела закрыты, так как этого требует решение Конституционного суда Украины.

Напомним, статья о незаконном обогащении утратила свою силу после того, как судьи КСУ признали ее нарушением презумпции невиновности. А уровень и законность своей сверхприбыли обязан доказывать самостоятельно.