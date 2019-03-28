Гриценко назвал свои приоритеты в нацбезопасности и внешней политике

Новости Украины: Кандидат в президенты Анатолий Гриценко на посту главы государства намерен уделить особое внимание военной, социальной, экологической и энергетической сферам.

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко пообещал, что на посту главы государства намерен уделить основное внимание таким сферам национальной безопасности как военная, социальная, экологическая и энергетическая.

В эфире программы в среду вечером, 27 марта, он заявил, что, по его мнению, жители Украины должны быть защищенными, а государство - противодействовать угрозам в любой сфере. Согласно обещанию Гриценко, прежде всего будет защищен человек, на втором месте - общество, государство на третьем.

Кандидат в президенты Украины пообещал, что в своей деятельности будет отдавать приоритет таким сферам национальной безопасности как военная, социальная - это медицина и финансовые составляющие, экологическая и энергетическая. При этом во внешней политике кандидат в президенты намерен строить равноправные и взаимовыгодные отношения со всеми государствами.

Гриценко заявил, что не будет подписывать ни одного соглашения, которое бы нарушило национальный интерес Украины. В случае, если такое соглашение будет ратифицировано парламентом, то в таком случае оно будет им ветировано. Он подчеркнул, что приоритетом внешней политики, по его мнению, является безопасность страны, защита и освобождение из плена украинских граждан, находящихся в российских когтях , а также продвижение экономических интересов отечественных предпринимателей.

Напомним, более 315 тысяч украинцев воспользовались временным изменением места голосования. Отделы ведения Государственного реестра избирателей работали на пределе возможного, оформляя заявления о временном изменении голосования без изменения избирательного адреса. Так, наибольшее количество заявлений подано от жителей Донецкой и Луганской областей - 63 869 и 28 834 соответственно.