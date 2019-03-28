В Ростове-на-Дону задержали еще трех крымских татар

Новости Украины: Украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова сообщила о задержании в Ростове-на-Дону трех крымских татар.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook сообщила, что в российском городе Ростов-на-Дону задержали трех крымских татар Османа Арифмеметова, Ремзи Бекирова и Владлена Абдулкадырова. По словам Денисовой, в их домах накануне проводились обыски, но в присутствии мужчин.

Известно, что Осман Арифмеметов и Ремзи Бекиров являются гражданскими журналистами и стримерами "Крымской солидарности". Владлен Абдулкадыров занимался организацией передач украинским политзаключенным, которые находятся в СИЗО на территории РФ и временно оккупированного полуострова Крым.

В оккупированном Симферополе 27 марта ночью продолжились так называемые судебные заседания в отношении задержанных Ефрана Османова и Муртаза Сейрана, которым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 мая 2019 года.

Денисова подчеркнула, что Россия продолжает запугивания и давления на украинцев. Таким способом, оккупационные власти пытаются искоренить крымских татар с полуострова. Украинский омбудсмен заявила, что обеспокоена ежедневным ростом количества украинских политзаключенных, которых сейчас больше 100 человек.

Напомним, в среду, 27 марта, российские силовики в оккупированном Симферополе обыскивали дома крымских татар, включительно и у Ремзи Бекирова и Османа Арифмеметова. Тогда было известно о 20 задержанных. Главное управление Национальной полиции в Автономной Республике Крым открыло уголовное производство по фактам незаконных обысков. Отмечается, что процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура АРК.