Британская телерадиокомпания извинилась перед Порошенко

Новости Украины: BBC извинилась перед Порошенко за статью о $400 тыс. для встречи с Трампом

Британская телерадиовещательная корпорация ВВС принесла извинения и согласилась выплатить возмещение президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление вещателя.

Извинения касаются некорректного материала, в котором говорилось о том, что сторона Порошенко заплатила деньги за то, чтобы продолжить его встречу с Дональдом Трампом.

В статье, опубликованной в мае прошлого года, утверждалось, что адвокату Трампа Майклу Коэну были перечислены $400 тыс. Статья впоследствии была удалена с сайта.

Эту информацию также озвучили в телевизионной программе BBC.

"Мы извиняемся перед господином Порошенко за любые трудности, которые возникли, и согласились выплатить ему ущерб, судебные издержки и приняли участие в совместном заявлении в открытом судебном заседании", - заявили в ВВС.