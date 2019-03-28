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Во Вроцлаве назначена уполномоченная по вопросам украинцев

Во Вроцлаве назначена уполномоченная по вопросам украинцев
14:34 Сегодня Телеграф По материалам: УНН

Новости Украины: Президент Вроцлава Яцек Сутрик в среду, 27 марта сообщил, что Ольга Хребор стала полномочной представительницей по вопросам жителей украинского происхождения.

В среду, 27 марта, Ольгу Хребор назначили полномочной представительницей по вопросам жителей украинского происхождения президента Вроцлава. Планируется, что новая должность должна помочь в развитии межкультурного диалога и реагировать на потребности украинской общины, которая живет в столице Нижнесилезского воеводства.

Президент Вроцлава Яцек Сутрик подчеркнул, что будет абсолютным продолжателем политики Рафала Дуткевича, который был предыдущим президентом Вроцлава, в сфере сотрудничества с украинской общиной. 

Сообщается, что Ольга Хребор является также председателем культурно-библиотечного центра "Фама" и президентом фестиваля "Калейдоскоп культур". Ее задачей на новой должности будет продолжение и развитие межкультурного диалога во Вроцлаве, с особым учетом украинской общины, живущей в столице Нижнесилезского воеводства и насчитывающей "несколько тысяч человек".

Сутрик подчеркнул, что не все вопросы связаны с деятельностью самоуправления, также много ответственности лежит на польском государстве, которое в некоторой степени занимается и вопросом законности пребывания или вопросами по трудоустройству украинцев.

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Также прогнозируется, что Хребор станет  "приводным ремнем", которая будет говорить о потребности украинцев, живущих во Вроцлаве. По ее словам, главными проблемами украинцев является образование иммигрантов сразу после приезда в Польшу. Еще одним препятствием являются недоразумения, связанные с определенным отсутствием восприятия среди сверстников из Польши. 

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Все по теме:

Польша, Вроцлав, Ольга Хребор, Назначена, Полномочная представительница, По вопросам жителей украинского происхождения.
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