Во Вроцлаве назначена уполномоченная по вопросам украинцев

Новости Украины: Президент Вроцлава Яцек Сутрик в среду, 27 марта сообщил, что Ольга Хребор стала полномочной представительницей по вопросам жителей украинского происхождения.

В среду, 27 марта, Ольгу Хребор назначили полномочной представительницей по вопросам жителей украинского происхождения президента Вроцлава. Планируется, что новая должность должна помочь в развитии межкультурного диалога и реагировать на потребности украинской общины, которая живет в столице Нижнесилезского воеводства.

Президент Вроцлава Яцек Сутрик подчеркнул, что будет абсолютным продолжателем политики Рафала Дуткевича, который был предыдущим президентом Вроцлава, в сфере сотрудничества с украинской общиной.

Сообщается, что Ольга Хребор является также председателем культурно-библиотечного центра "Фама" и президентом фестиваля "Калейдоскоп культур". Ее задачей на новой должности будет продолжение и развитие межкультурного диалога во Вроцлаве, с особым учетом украинской общины, живущей в столице Нижнесилезского воеводства и насчитывающей "несколько тысяч человек".

Сутрик подчеркнул, что не все вопросы связаны с деятельностью самоуправления, также много ответственности лежит на польском государстве, которое в некоторой степени занимается и вопросом законности пребывания или вопросами по трудоустройству украинцев.

Также прогнозируется, что Хребор станет "приводным ремнем", которая будет говорить о потребности украинцев, живущих во Вроцлаве. По ее словам, главными проблемами украинцев является образование иммигрантов сразу после приезда в Польшу. Еще одним препятствием являются недоразумения, связанные с определенным отсутствием восприятия среди сверстников из Польши.