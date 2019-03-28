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Болгария подтвердила неизменность поддержки территориальной целостности Украины

Болгария подтвердила неизменность поддержки территориальной целостности Украины
20:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: МИД

Новости Украины: Болгария поддерживает усилия Украины относительно деоккупации Крыма.

Болгария подтверждает последовательную поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как говорится в сообщении на сайте МИД Украины, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Республики Болгария Юрий Штерк в ходе украинско-болгарских политических консультаций, состоявшихся сегодня в Киеве.

"Болгарская сторона подтвердила неизменность своей поддержки европейской и евроатлантической интеграции Украины, продолжения санкционной политики ЕС против РФ, усилий нашего государства и международного сообщества, направленных на стабилизацию ситуации на Востоке Украины и деоккупации Крыма, а также освобождение украинских политических заложников и военнопленных украинских моряков", - говорится в сообщении.

В то же время в ходе консультаций заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обсудил со своим болгарским визави весь спектр вопросов повестки дня украинско-болгарских отношений. Стороны наметили пути дальнейшего развития политического диалога, взаимодействия на платформах международных организаций, а также сотрудничества в экономической, правовой и культурно-гуманитарной сферах.

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Стороны положительно отметили развитие транспортной инфраструктуры между двумя странами, в частности открытие авиакомпанией RYANAIR прямого авиасообщения между Киевом и Софией.

Особое внимание было уделено практическим вопросам взаимодействия в сфере образования и защиты прав национальных меньшинств в Украине и Болгарии.

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Болгария, МИД, Донбасс, Оккупированный Крым, Юрий Штерк.
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