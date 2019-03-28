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Утвержден новый глава Госгеонедр

Утвержден новый глава Госгеонедр
23:16 Чт, 28 Март 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: На должность главы Государственной службы геологии утвержден Олег Кирилюк.

Кабинет министров Украины утвердил главой Государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка, который с мая 2017 года возглавлял это ведомство с приставкой временно исполняющего.

Согласно обнародованному на правительственном портале распоряжению №180-р от 27 марта 2019 года, контракт с ним будет подписан сроком на пять лет, с испытательным сроком в три месяца.

Исполняющий обязанности главы Госгеонедр задержан за получение взятки

Как сообщалось, О.Кирилюк ранее возглавлял территориальное управление Госгорпромнадзора, а также управление Государственной архитектурно-строительной инспекции в Житомирской области. В феврале 2019 года Кабмин объявил конкурс на замещение этого поста. Должностной оклад главы службы будет составлять 18 тыс. грн, также предусмотрены различные надбавки.

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Все по теме:

Кабмин, Должность, Министерство, Госгеонедр, Олег Кирилюк.
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