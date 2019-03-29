"Муниципальная стража" будет охранять правопорядок на выборах

Новости Украины: Полиция Киева будет привлекать "Муниципальную стражу" на выборы.

В Киеве полиция будет привлекать общественное формирование "Муниципальная стража" для охраны правопорядка во время проведения выборов Президента Украины 31 марта. Об этом на брифинге сказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы будем привлекать подразделения "Муниципальной стражи" для охраны общественного порядка", - отметил Крищенко. Он напомнил, что с понедельника полиция Киева перешла на усиленный вариант службы в связи с выборами, на которых за правопорядком будут следить 6 тысяч правоохранителей.

"6 тысяч полицейских, которые будут нести службу (в Киеве - ред.) по охране 13 ОИК и 1105 УИК. Окружные избирательные комиссии уже взяты под охрану полиции. Минимум на каждый участок будет 2 сотрудника полиции", - уточнил он.

Крищенко добавил, что полицией будут сформированы в каждом избирательном округе дополнительные резервные мобильные группы, в зависимости от размера округа, например, 50, 100 лиц, которые будут перебрасываться, например, в другие районы города в случае возникновения чрезвычайной ситуации или в случае необходимости вмешательства дополнительных сил полиции.

"Уже у нас сформированы 13 групп взрывотехников, кинологов, на каждый округ, которые обеспечат быстрое реагирование на возможные сообщения о заминировании, чтобы процесс голосования не прерывался на длительный срок, и чтобы мы могли быстро отработать и предотвратить какие-то угрозы", - сказал Крищенко.

Начальник столичной полиции также добавил, что с начала предвыборной кампании в столице было зарегистрировано 39 уголовных производств, большая часть из них, 24, касаются хулиганских действий. Также были составлены 56 админпротоколов, все они были направлены в суд, и суды большую часть из них уже рассмотрели.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что обеспечением порядка на участках будет заниматься только полиция Киева в Киеве. Мы не нуждаемся в дополнительной помощи, у нас есть достаточно сил и средств, законных рычагов для реагирования на все события или преступления, которые могут быть совершены. Это не отменяет работу наблюдателей, которые будут выявлять нарушения и обращаться к полицейским. Каждый должен действовать в тех рамках, которые установлены законодательством", - подчеркнул он.