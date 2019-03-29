Дочь политзаключенного Бекирова сообщила, что у отца критическое состояние здоровья

Новости Украины: Состояние политзаключенного Эдема Бекирова дочь называет критическим, улучшений в состоянии здоровья у него нет, появилась сыпь на теле.

Дочь политзаключенного Эдема Бекирова Элеонора рассказала, что его состояние здоровья находится в критическом состоянии, несмотря на перевод в медсанчасть.

По рассказам Элеоноры Бекировой, у отца появилась непонятная сыпь по телу, что это и от чего пока непонятно, улучшений в здоровье нет. По ее словам, политзаключенному "ежедневно вливают большое количество инсулина, но показатель сахара от этого не падает".

При этом, Эдему Бекирову приходится дышать через маленькую форточку и спать сидя. По словам дочери политзаключенного, они долго боролись за то, чтобы отца перевели из спецблока в медсанчасть, полагая, что будет лучше, если рядом находится медицинский персонал и условия содержания должны быть лучше. Однако, разницы между спецблоком и камерой медсанчасти практически нет. Единственное, что улучшилось, так это то, что есть возможность ходить в более или менее нормальный санузел и дышать воздухом, пусть и через форточку.

Напомним, 12 февраля 2018 года Эдема Бекирова на въезде в Крым задержали российские силовики. После этого, его доставили в здание ФСБ России в аннексированном Симферополе. Отмечается, что его обвинили в "незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ". Через некоторое время после его задержания, родные узнали об угрозе его жизни. Он является инвалидом первой группы, болен сахарным диабетом. Ему ампутировали ногу, из-за чего необходимо постоянно делать перевязки. Кроме того, Бекирову была проведена операция на сердце.