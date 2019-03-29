ЦИК принял официальное решение: в бюллетене будет 39 кандидатов

Новости Украины: На предстоящих выборах президента в бюллетене 31 марта будет указано 39 кандидатов, ставить штамп "выбыл" избирательные комиссии не имеют права.

Центральная избирательная комиссия Украины сообщила, что в бюллетене на выборах 31 марта будут имена 39 кандидатов в президенты Украины, так как ставить штамп "выбыл" участковые избирательные комиссии не уполномочены.

Поскольку, для отмены регистрации кандидаты на должность президента должны были подать заявление до 7 марта 2019 года включительно, то последующие публичные заявления кандидатов на пост президента Украины относительно отказа от баллотирования не имеют никаких правовых последствий.

В комиссии объяснили, что по официальным данным на 28 марта 2019 года зарегистрировано 39 кандидатов на пост президента Украины, включенных в избирательный бюллетень по очередным выборам президента Украины 31 марта 2019 года для голосования в день выборов, которые остаются субъектами избирательного процесса.

Центральная избирательная комиссия Украины решила официально напомнить всем участковым избирательных комиссий, что внесение изменений в избирательные бюллетени с использованием штампа "Выбыл" без решения Центральной избирательной комиссии запрещается. Это, в частности, указано в требовании части 7-й статьи 72 закона "О выборах президента Украины".

Также пресс-служба ЦИК Украины предостерегла украинцев от необоснованного внесения изменений в избирательные бюллетени. В комиссии напомнили, что согласно части 9-й статьи 72 Закона лица, виновные в противоправном порче избирательных бюллетеней, возмещают причиненный ущерб в порядке, установленном законом.