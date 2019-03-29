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ГПУ: Против прокурора Кулика не возбуждали дело

ГПУ: Против прокурора Кулика не возбуждали дело
13:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Генпрокуратура не возбуждала дело против прокурора Кулика, об его аресте речь не идет.

Генеральная прокуратура Украины не регистрировала уголовное производство против прокурора Константина Кулика, который ранее осуществил уведомление о подозрении ряду чиновников с нарушением процессуального законодательства.

"Официально сообщаю: ГПУ не регистрировала уголовное производство против прокурора Константина Кулика. Подчеркиваю: прокурор Кулик не вызывался на допрос, не запланированы обыски у него дома и соответственно – не может идти речь об его аресте", - написала Л.Сарган на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Как сообщалось, 28 марта Л.Сарган сообщила, что прокурор Генпрокуратуры Константин Кулик осуществил уведомление о подозрении экс-главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, экс-главе администрации президента Украины Борису Ложкину, замглавы администрации президента Алексею Филатову и совладельцу инвесткомпании ICU Константину Стеценко без наличия достаточных доказательств, поэтому указанные лица не считаются подозреваемыми.

"Генеральная прокуратура Украины информирует, что так называемое "сообщение" о подозрении В.Гонтаревой, Б.Ложкину, К.Стеценко, А.Филатову было осуществлено с нарушением процессуального законодательства, которое требует: а) наличия достаточных доказательств, б) поручение старшего группы прокуроров, в) личного вручения. Ни одно из этих требований не было соблюдено прокурором К.Куликом", - написала она на своей странице в соцсети "Фейсбук" в четверг.

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По ее словам, Государственное бюро расследований (ГБР) даст правовую оценку действиям прокурора К.Кулика.

Заместитель генпрокурора Евгений Енин на своей странице в "Фейсбук" также сообщил, что уведомление о подозрении ряду чиновников было осуществлено с нарушением процессуального законодательства. "Этому факту в настоящее время дается соответствующая правовая оценка, результаты которой будут озвучены в ближайшее время", - написал он.

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ГПУ, Арест, Прокуроры, Константин Кулик.
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