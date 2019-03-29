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Международная наблюдательная миссия: Выборы станут тестом на демократию в Украине

Международная наблюдательная миссия: Выборы станут тестом на демократию в Украине
14:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: По заявлению председателя ENEMO, выборы президента в Украине станут тестом на дальнейшее демократическое укрепление нашей страны.

Председатель Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) Златко Вуйович заявляет, что выборы президента в Украине станут тестом на демократию в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Вуйович сказал во время выступления перед краткосрочными наблюдателями ENEMO в Киеве.

"Миссия состоит из 10 членов основной команды, 48 долгосрочных наблюдателей и 158 краткосрочных наблюдателей, которые отправятся в регионы после этого брифинга", - сказал Вуйович.

Он напомнил, что ENEMO уже 11-й раз наблюдает за выборами в Украине, начиная с 2004 года.

"Все это время мы находились здесь с целью поддержки демократизации Украины. ENEMO имеет репутацию беспристрастных и профессиональных наблюдателей. ENEMO имеет огромную сеть активистов, защитников прав человека и диссидентов, которые борются за жизнь, свободу и демократию", - сказал он.

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"Это исторический момент для Украины - вторые президентские выборы после Евромайдана в 2014 году. Эти выборы будут тестом для дальнейшего демократического укрепления Украины. Мы хотим поддержать этот процесс, признавая, что украинский народ является окончательным судьей относительно доверия к этим выборам и будущего страны", - подчеркнул Вуйович.

Международная миссия по наблюдению ENEMO в Украине финансируется USAID (Агентство США по международному развитию) через NDI (Национальный демократический институт), Посольством Федеративной Республики Германия в Киеве и Европейским Союзом.

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Наблюдатели, ENEMO, Выборы 2019, Златко Вуйович.
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