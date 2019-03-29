Порошенко рассказал о планах по закупке современного оружия

Новости Украины: Порошенко анонсировал новую закупку вооружения в США.

Президент Петр Порошенко анонсировал новую закупку современного вооружения в США.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ICTV, сообщает корреспондент Укринформа.

"Именно в этой комнате (Ситуационном центре Администрации Президента - ред.) завершились переговоры о поставках Украине Javelin. Также мы собираемся сейчас расширить это сотрудничество, и будет закуплено дополнительно современное вооружение, в том числе из США", - сказал Порошенко.

Как сообщалось, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin.

1 марта 2018-го Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 миллионов долларов.

30 апреля стало известно, что Украина получила Javelin.

Javelin - американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ППРК), предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и винтомоторных самолетов, заходящих на посадку.