"Дебаты некого": Порошенко и Зеленский "прокинули" Тимошенко с дебатами

Новости Украины: Кандидат Юлия Тимошенко пришла на дебаты с Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, но дебаты не состоялись.

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко пришла на дебаты на телеканале UA: Первый, однако ни Петр Порошенко, ни Владимир Зеленский в студии так и не появились, передает УНН.

По словам Тимошенко, она была готова к общению с оппонентами, однако из-за их отсутствия, проводить дебаты было не с кем.

"Я пришла на дебаты, но дебаты некого", - написала в своем Facebook Тимошенко.

Она также выразила сожаление по поводу того, что два мощных рейтингоносца не нашли времени или храбрости сегодня дебатировать.

"Я думаю, что один в принципе ни на какие дебаты не придет, а второй кандидат в Президенты с высоким рейтингом, он на велосипеде у нас ездит, я думаю, что он далеко едет и на велосипеде не приехал", - с иронией прокомментировала поведение оппонентов Тимошенко.

Напомним, по данным последних социологических исследований Тимошенко проходит во второй тур президентских выборов вместе с Зеленским.