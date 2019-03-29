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Порошенко рассказал, что заставит Путина вывести войска из Донбасса

Порошенко рассказал, что заставит Путина вывести войска из Донбасса
21:45 Пт, 29 Март 2019 Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Заставить Путина вывести российских военных из Украины может только решение Совбеза о размещении миротворцев ООН на Донбассе.

Президент Петр Порошенко заявляет, что заставить президента РФ Владимира Путина вывести российских военных из Украины может только решение Совета безопасности ООН о введении миротворческой миссии на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом Порошенко сказал в эфире телеканала ICTV.

Президент подчеркнул, что вопрос возвращения украинских территорий, вывод оккупационных войск и прекращение военных действий в соответствии с Минскими договоренностями будет поднят сразу после президентских выборов - несмотря на попытки Путина заблокировать любые переговоры, Украина инициирует проведение встречи в нормандском формате и заседание Совета безопасности ООН о введении миротворческой миссии.

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"Уникальность минских документов заключается в том, что Путин подписался под документом, где стоит абсолютно четкое обязательство о выводе всех иностранных войск, о выводе тяжелой техники и артиллерии, передаче под контроль Украины неконтролируемого участка российско-украинской границы, разоружении незаконных военных формирований. И много других вещей по компоненту безопасности Минских договоренностей", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что осуществляться это может только в условиях, "когда будет принято решение Совета Безопасности ООН о "голубых шлемах", которые отожмут российские войска, и разоружат незаконные формирования, и перекроют на первом этапе границу, и создадут все необходимые предпосылки для начала процесса политического урегулирования".

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Донбасс, Петр Порошенко, Миротворцы ООН, ОРДЛО.
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