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Министр юстиции задекларировал более 2,4 млн грн доходов

Министр юстиции задекларировал более 2,4 млн грн доходов
23:46 Пт, 29 Март 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Более 2,4 млн грн доходов, указал в е-декларации министр юстиции Павел Петренко.

Министр юстиции Павел Петренко подал электронную декларацию об имуществе и доходах в 2018 году, в которой задекларировал более 2 млн 362 тыс. 328 грн доходов.

Министр юстиции получил 575 399 заработной платы, 1 774 877 грн – процентов на банковский вклад и 12 052 – зарплаты по совместительству. П.Петренко задекларировал на депозитах 997 281 долларов, 2 226 433 грн и 353 евро.

Кроме того, министр юстиции задекларировал наличные средства: $350 тыс., EUR80 тыс. Согласно е-декларации, министр имеет земельный участок в с.Старые Безрадичи Обуховского района Киевской области площадью 29 тыс. кв. м, долю в 50% участка в с.Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области общей площадью 1 тыс. 497 кв. м, аренду квартиры в Киеве площадью 150,8 кв. м, а также квартиру в Киеве площадью 60,5 кв. м, которая находится в другом праве пользования министра (место регистрации).

Вице-премьер-министр Кириленко задекларировал 662,7 тыс. грн доходов

П.Петренко задекларировал также две картины и две иконы, коллекцию из 16 гравюр, две пары наручных часов Ulysse Nardin и Perrelet. Министр владеет автомобилем Volkswagen Golf 2007 года выпуска, а также арендует у ООО "Адвокатская группа "МЛГРУП" автомобиль Toyota Camry 2013 года выпуска. Кроме того, он владеет 25% прав на знак для товаров и услуг (какой именно не указано).

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Декларация, Миллион, Министр юстиций, Гривня.
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