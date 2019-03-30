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Министр Кабмина в декларации указал 593,8 тыс. грн доходов

Министр Кабмина в декларации указал 593,8 тыс. грн доходов
02:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Александр Саенко задекларировал 593 765 грн доходов.

Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко подал электронную декларацию за 2018 год, в которой задекларировал 593 765 грн доходов.

За 2018 год А.Саенко задекларировал 593 705 грн заработной платы и 60 грн процентов на банковский вклад. На депозите в ПриватБанке А.Саенко хранит 44 030 грн и имеет наличные средства: $163 тыс. и EUR2,3 тыс.

Согласно е-декларации, А.Саенко имеет в своей собственности треть квартиры в Боярке общей площадью 43,4 кв. м, земельный участок в Небелице Макаровского района Киевской области площадью 1,2 тыс. кв. м, две трети от другой квартиры в Боярке общей площадью 43,4 кв. м.

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Его жена Виктория Саенко задекларировала квартиру в Киеве площадью 74,3 кв. м. Министр также имеет автомобиль Acura RDX 2007 года выпуска. Согласно декларации А.Саенко заплатил в 2018 году 21 344 грн в счет основной суммы займа (кредита) ПриватБанка и 717 грн процентов.

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Кабмин, Доходы, Министр, Декларация, Александр Саенко.
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