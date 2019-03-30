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Еще один штат США официально признал голодомор геноцидом украинского народа

Еще один штат США официально признал голодомор геноцидом украинского народа
09:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Очередной штат США, Луизиана официально признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов актом Геноцида украинского народа.

Американский штат Луизиана официально признал Голодомор в Украине 1932-33 гг. Геноцидом украинского народа и почтил память погибших в этой трагедии украинцев, сообщает в пятницу посольство Украины в США.

"Вслед за более двадцатью американскими штатами губернатор штата Луизиана Джон Белл Эдвардс выдал прокламацию о праздновании 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине", - говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в США в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

Специальная прокламация губернатора ссылается на законы Украины относительно признания Голодомора геноцидом украинского народа и соответствующее законодательство США.

"Поздравляем решения штата Луизиана и благодарим народ США за солидарность и поддержку в восстановлении исторической справедливости в память о миллионах жертв, умерших от произвола режима Сталина", - отметили в посольстве Украины в США.

Напомним, уже 195 стран мира актом геноцида Голодомор 1932-1933 годов в Украине на межгосударственном уровне, кроме Украины, признают 15 государств-членов ООН и государство Ватикан (02.04.2004). Еще ряд стран в официальных обращениях осудили Голодомор как акт истребления человечества, учиненный тоталитарным сталинским режимом, или почтили память его жертв, в том числе: Аргентина, Андорра, Бразилия, Италия, Испания, Чили, Чехия, Словакия, Мексика. Россия в 2008 году почтила память погибших, но категорически отказалась признавать сталинскую политику 1932-1933 годов в отношении украинских крестьян актом геноцида.

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США, Признание, Голодомор в Украине, Штат Луизиана, Геноцид украинского народа.
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