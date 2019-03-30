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Украинские политзаключенные и военнопленные не смогут принять участие в выборах

Украинские политзаключенные и военнопленные не смогут принять участие в выборах
12:28 Сегодня Телеграф Фото: espreso.tv

Новости Украины: Украинские политзаключенные и военнопленные Кремля не смогут принять участие в выборах президента Украины ни при каких обстоятельствах.

Украинские политзаключенные и военнопленные Российской Федерации не смогут проголосовать на выборах Президента Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Николай Полозов, передает УНН.

"Уже несколько раз мне задавали вопрос, смогут ли украинские политзаключенные и военнопленные, удерживаемые в российских тюрьмах, проголосовать на выборах президента Украины. Ответ нет – не смогут", - написал Полозов.

По его словам, это связано с тем, что консулов и членов избирательных комиссий не допустят ни в СИЗО "Лефортово", ни в иные СИЗО и тюрьмы российской власти.

Другой причиной Полозов назвал то, что на территории оккупированного Крыма, где удерживается значительное число политзаключенных, все украинское под запретом, а консулы туда доступа не имеют.

"Не стоит забывать и о навязанном всем после оккупации российском гражданстве в Крыму", - отметил Полозов.

Кроме того, он напомнил, что ЦИК Украины еще 27 декабря 2018 года постановлением номер 274 закрыл все пять избирательных участков на территории РФ.

Более 5,5 тысяч крымчан проголосуют на выборах президента Украины

"Мера абсолютно правильная и адекватная, учитывая стремление российских властей оказать негативное воздействие на проведение и исход выборов в Украине", - добавил адвокат.

Таким образом, украинские политзаключенные и военнопленные Кремля не смогут принять участие в этих выборах президента Украины ни при каких обстоятельствах.

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Выборы, Российская Федерация, Политзаключенные, Военнопленные, Андрей Полозов.
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