Украинские политзаключенные и военнопленные не смогут принять участие в выборах

Новости Украины: Украинские политзаключенные и военнопленные Кремля не смогут принять участие в выборах президента Украины ни при каких обстоятельствах.

Украинские политзаключенные и военнопленные Российской Федерации не смогут проголосовать на выборах Президента Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Николай Полозов, передает УНН.

"Уже несколько раз мне задавали вопрос, смогут ли украинские политзаключенные и военнопленные, удерживаемые в российских тюрьмах, проголосовать на выборах президента Украины. Ответ нет – не смогут", - написал Полозов.

По его словам, это связано с тем, что консулов и членов избирательных комиссий не допустят ни в СИЗО "Лефортово", ни в иные СИЗО и тюрьмы российской власти.

Другой причиной Полозов назвал то, что на территории оккупированного Крыма, где удерживается значительное число политзаключенных, все украинское под запретом, а консулы туда доступа не имеют.

"Не стоит забывать и о навязанном всем после оккупации российском гражданстве в Крыму", - отметил Полозов.

Кроме того, он напомнил, что ЦИК Украины еще 27 декабря 2018 года постановлением номер 274 закрыл все пять избирательных участков на территории РФ.

"Мера абсолютно правильная и адекватная, учитывая стремление российских властей оказать негативное воздействие на проведение и исход выборов в Украине", - добавил адвокат.

Таким образом, украинские политзаключенные и военнопленные Кремля не смогут принять участие в этих выборах президента Украины ни при каких обстоятельствах.