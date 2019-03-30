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Суббота, 30.03.2019
Полторак: Ситуация на границе с РФ сложная, но ВСУ готовы защитить Украину
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Полторак: Ситуация на границе с РФ сложная, но ВСУ готовы защитить Украину

Полторак: Ситуация на границе с РФ сложная, но ВСУ готовы защитить Украину
14:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Министр обороны Украины Степан Полторак отметил, что у России остается стремление захватить всю Украину, но украинские военные готовы к защите государства.

Министр обороны Украины Степан Полторак констатирует, что ситуация на украинско-российской границе по-прежнему сложная, у России остается стремление захватить всю Украину, но Вооруженные силы готовы к защите государства.

"Ситуация остается сложной. Группировка войска, которая находится на границе с Украиной, опасна для Украины. 28 батальонов тактических групп, огромная группировка в районе Азовского моря, силы и средства, увеличенные во время оккупации Крыма по отдельным направлениям в 10 раз, являются опасными", - сказал глава Минобороны в интервью телеканалу "Прямой" в субботу, отвечая на вопрос о ситуации на границе с Россией и намерениях российских войск.

По его словам, Вооруженные силы Украины мониторят ситуацию, работает разведка, "информацию мы получаем".

"Мы всегда находимся наготове, чтобы выполнить свой конституционный долг и защитить наше государство", - подчеркнул С.Полторак.

Отвечая на вопрос о возможности полномасштабной войны с Россией, С.Полторак выразил убеждение, что у России и сегодня есть стремление захватить Украину.

"Единственное – меняется тактика, меняются формы осуществления агрессии. Нас испытывают на фронте. Не получается на фронте – они пробуют внутри страны. К сожалению, угрозы открытой агрессии никуда не отошли, они существуют и, к сожалению, сегодня являются весьма возможными", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко заявляет, что заставить президента РФ Владимира Путина вывести российских военных из Украины может только решение Совета безопасности ООН о введении миротворческой миссии на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Вопрос возвращения украинских территорий, вывод оккупационных войск и прекращение военных действий в соответствии с Минскими договоренностями будет поднят сразу после президентских выборов - несмотря на попытки Путина заблокировать любые переговоры, Украина инициирует проведение встречи в нормандском формате и заседание Совета безопасности ООН о введении миротворческой миссии.

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ВСУ, Защита, Степан Полторак, агрессия РФ, Украинско-российская граница.
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