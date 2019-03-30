Вдова Маккейна едет в Украину наблюдателем на выборах

Новости Украины: Вдова американского сенатора Джона Маккейна Синди будет наблюдателем на президентских выборах в Украине.

В Киев прибыла вдова американского сенатора Джона Маккейна Синди Маккейн, которая в составе миссии Международного республиканского института будет наблюдателем на президентских выборах.

Об этом она написала в в Twitter.

«Я не знаю лучшего способа почтить память своего мужа, чем демонстрировать постоянную поддержку свободы в стране, о которой он так глубоко заботился», - написала Маккейн.

Она отметила, что гордится быть в составе миссии наблюдателей за выборами от IRIGlobal (Международный республиканский институт развития свободы и демократии в мире).

«Джон был горячим сторонником украинского народа и его свободы. Он назвал свой визит (в Украину) во время Евромайдана «одним из самых дорогих опытов, который когда-либо имел», - добавила Маккейн.

Маккейн вместе с Даниэлем Твинингом будет возглавлять миссию.

Джон Маккейн умер 25 августа 2018 года в результате онкологического заболевания.

Маккейн активно отстаивал интересы Украины во время и после Революции достоинства и поддерживал стремление украинцев жить в демократическом государстве. Украинские высокопоставленные лица за последовательную поддержку нашей страны называли Маккейна «настоящим другом» и «героем Украины».