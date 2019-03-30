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Фестиваль китайских фонарей на Певческом поле продлили

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Фестиваль китайских фонарей на Певческом поле продлили
15:30 Сегодня Телеграф kyivcity.gov.ua Фото: kyivcity.gov.ua

Новости Украины: В Киеве на территории ландшафтного парка "Певческое поле" до 7 апреля будет проходить фестиваль гигантских китайских фонарей.

Фестиваль гигантских китайских фонарей, проходящий на территории ландшафтного парка "Певческое поле", продлен до 7 апреля. В пресс-службе КГГА, об этом сообщили организаторы мероприятия.

На Певческом поле обустроены 30 тематических световых локаций, каждая из которых символизирует древнюю народную сказку или легенду Китая. Посетители могут увидеть сады панд и фламинго, лес оленей, а центральным экспонатом выставки стал 40-метровый дракон.

Над инсталляциями работала специально приглашенная команда специалистов из Китая. При монтаже конструкций использовали около 15 тысяч лампочек и более 2 километров шелка, а установка конструкций продолжалась почти две недели.

Как отмечают организаторы, фестиваль гигантских китайских фонарей - одна из самых известных выставок в мире, которая проводилась в более чем 40 странах.

Ранее сообщалось, что Киев занял первую строчку в рейтинге туристических городов Европы для бюджетного путешествия. Второе место в рейтинге бюджетных городов для путешествий на выходные занял польский Краков, третье - Варшава, на четвертом оказалась столица Сербии Белград, на пятом - венгерский Будапешт. Самым дорогим среди самых дешевых городов стал немецкий Гамбург, занявший десятую строчку. 

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Киев, Певческое поле, Фото, Ландшафтный парк, Фестиваль китайских фонарей.
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