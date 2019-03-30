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СМИ РФ: Незаконно осужденный в РФ украинец Гриб прекратил голодовку

СМИ РФ: Незаконно осужденный в РФ украинец Гриб прекратил голодовку
15:59 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: В России заявили, что украинский политзаключенный Павел Гриб после проведения разъяснительной беседы написал заявление об отказе от голодовки.

Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ростовской области Леонид Петрашис заявил, что незаконно осужденный в России Павел Гриб, которого удерживают в СИЗО Ростова-на-Дону, прекратил голодовку, которую объявил 25 марта.

По словам председателя наблюдательной комиссии, 29 марта Павел Гриб написал заявление о прекращении голодовки после того, как с ним провели разъяснительную беседу касательно возможного ухудшения здоровья из-за отказа от пищи. 

Также Петрашис сообщил, что в этот же день Гриб был вывезен на медицинское обследование в Межобластную больницу ФСИН № 19 (МОТБ-19).

Сообщается, что состояние здоровья Гриба удовлетворительное, в оперативном лечении он не нуждается, "препятствий для содержания под стражей нет". 

Напомним, Павла Гриба задержали 28 августа 2017 года, когда юноша поехал в Гомель на встречу с Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Позже стало известно, что украинец содержится в СИЗО в Краснодаре. 22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил украинца к шести годам колонии общего режима по обвинению в якобы "пособничестве терроризму". После объявления приговора, Гриб сообщил о начале голодовки. Он требует допустить к нему врачей и украинского омбудсмена. Отмечается, что украинский заключенный нуждается в немедленной операции на сердце.

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Павел Гриб, Прекратил голодовку, Приговор Грибу в РФ, Незаконное задержание в РФ.
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