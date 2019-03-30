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Яценюк встретился с МакКейн

Яценюк встретился с МакКейн
23:45 Сб, 30 Март 2019 Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Арсений Яценюк выразил признательность г-же Маккейн "за слова поддержки, которые она адресовала всему нашему государству".

В субботу, 30 марта, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк встретился с Синди Маккейн, женой Сенатора Джона Маккейна, прибывшей в Киев в составе делегации США для наблюдения за ходом выборов Президента Украины.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Народный фронт".

"Для меня большая радость и честь встретиться сегодня с госпожой Синди Маккейн, женой большого друга Украины Сенатора Джона Маккейна", - написал Арсений Яценюк в своем Facebook по завершении встречи.

Маккейн объяснила свой визит на украинские выборы

Он подчеркнул, что миссия, с которой госпожа Маккейн прибыла в Украину, - "это продолжение этого большого дела, которое проводил Сенатор Маккейн ради помощи нашей демократии, защиты национального суверенитета и воплощения устремлений на членство в НАТО и ЕС".

"Уверен, мы преодолеем все испытания и вместе победим", - написал Арсений Яценюк.

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Все по теме:

Арсений Яценюк, Народный фронт, Выборы 2019, Синди Маккейн.
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