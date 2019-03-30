Маккейн объяснила свой визит на украинские выборы

Новости Украины: Синди Маккейн уже прибыла в Украину для участия в президентских выборах в качестве наблюдателя от США.

Вдова американского сенатора Джон Маккейна Синди Маккейн, которая прибыла в Украину в составе миссии наблюдателей на выборах Президента, заявила, что этим визитом хочет почтить память своего мужа, который бесконечно любил Украину.

Об этом она написала в Twitter.

«Считаю, что нет лучшего способа отметить работу моего мужа, как продемонстрировать постоянную поддержку свободы в стране, о которой так глубоко заботился мой муж. Для меня честь быть в составе миссии наблюдателей от Международного республиканского института», - отметила Маккейн.

Она подчеркнула, что Джон Маккейн решительно поддерживал Украину в борьбе за свободу.

I can think of no better way to honor my husband's legacy than to demonstrate continued support for freedom in the country my husband cared for so deeply. I am proud to be part of the @IRIGlobal Ukraine election observation mission. https://t.co/wjqguQlEoh — Cindy McCain (@cindymccain) 28 марта 2019 г.

«Джон был сторонником народа Украины в его борьбе за свободу. Он назвал Евромайдан «одним из самых трогательных событий, на которых я когда-либо был... Я никогда не видел подобного тому, чему мы стали свидетелями". Теперь я понимаю, почему он любил Украину», - написала Синди Маккейн.

Как сообщалось, Синди Маккейн будет работать наблюдателем на выборах Президента Украины в составе миссии, организованной Международным республиканским институтом США (IRI) и Институтом имени Маккейна университета штата Аризона.