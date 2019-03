Маккейн объяснила свой визит на украинские выборы

Вдова американского сенатора Джон Маккейна Синди Маккейн, которая прибыла в Украину в составе миссии наблюдателей на выборах Президента, заявила, что этим визитом хочет почтить память своего мужа, который бесконечно любил Украину.

Об этом она написала в Twitter.

«Считаю, что нет лучшего способа отметить работу моего мужа, как продемонстрировать постоянную поддержку свободы в стране, о которой так глубоко заботился мой муж. Для меня честь быть в составе миссии наблюдателей от Международного республиканского института», - отметила Маккейн.

Она подчеркнула, что Джон Маккейн решительно поддерживал Украину в борьбе за свободу.

I can think of no better way to honor my husband's legacy than to demonstrate continued support for freedom in the country my husband cared for so deeply. I am proud to be part of the @IRIGlobal Ukraine election observation mission. https://t.co/wjqguQlEoh

— Cindy McCain (@cindymccain) 28 марта 2019 г.