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Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
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В день выборов МВД усилило охрану государственных объектов

В день выборов МВД усилило охрану государственных объектов
11:43 Сегодня Телеграф Фото: МВД Украины

Новости Украины: Министерство внутренних дел (МВД) усилило охрану общественного порядка во время проведения президентских выборов 2019 в Украине 31 марта.

Как сообщается на странице МВД в Facebook, для охраны правопорядка во время выборов привлечено почти 8 тысяч военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Кроме того, усилена охрана особо важных государственных объектов, посольств и консульств иностранных государств.

"Подразделения спецназначения находятся в резерве и готовы к действиям", - отметили в ведомстве.

Напомним, в субботу, 30 марта, бойцы спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины вышли на патрулирование украинских городов на время проведения выборов президента Украины. Спецназовцы будут патрулировать улицы, вокзалы, автостанции и аэропорты на всей территории Украины.

Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция

Добавим, с 25 марта Национальная полиция и МВД перешли на усиленный вариант несения службы перед выборами в Украине, которые состоятся 31 марта 2019 года.

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Выборы, Полиция, МВД, Президент.
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