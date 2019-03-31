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Порошенко поздравил Чапутову с победой на выборах в Словакии

Порошенко поздравил Чапутову с победой на выборах в Словакии
14:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко поздравил Зузану Чапутову с победой на выборах президента Словакии и пожелал ей успехов в служении народу.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Зузану Чапутову с избранием президентом Словакии.

"Искренне поздравляю госпожу Зузану Чапутову с избранием на должность президента Словацкой Республики. Желаю успехов в служении Словакии ради процветания страны. Убежден в дальнейшем укреплении двусторонних отношений между нашими странами", - написал П.Порошенко в своем микроблоге в Твиттере в воскресенье.

 

Ранее сообщалось, что оппозиционный кандидат Зузанна Чапутова получает убедительную победу на президентских выборах в Словакии.  Выборы в Словакии завершились 30 марта в 22 часа по местному времени. Сразу после этого были обнародованы результаты опросов.

Согластно результатам агентства "Фокус" для телеканала Markíza, Зузана Чапутова получила 55,2% голосов. За ее оппонента - выдвиженца партии власти SMER, вице-президента Еврокомиссии Шефчовича отдали голоса 44,8% словаков. Альтернативное исследование, проведенное MEDIA RTVS показывает еще более убедительную победу оппозиционерки - 60,5% против 39,5%.

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Петр Порошенко, Выборы в Украине, Президент Словакии, Выборы в Словакии, Зузана Чапутова.
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