Депортация крымских татар: в Москве проходит пикет

Новости Украины: На Манежной площади в Москве проходит пикет против депортации крымских татар в тюрьмы РФ.

В центре Москвы на Манежной площади гражданский активист из России Константин Котов проводит одиночный пикет против перемещения арестованных в Крыму крымскотатарских активистов в Россию.

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Активист вышел на площадь с плакатом "Нет депортации крымских татар в российские тюрьмы".

Котов рассказал журналистам, что пикет продлится до 17 часов вечера. По словам активиста, к нему подходили российские силовики, проверяли документы.

Он уточнил, что одиночный пикет всего проводят 10 активистов: меняются каждые полчаса.

Как сообщалось, массовые обыски прошли 27 марта в Симферопольском районе Крыма, были задержаны 20 человек. 28 марта появилась информация о задержании еще троих крымчан в Ростове-на-Дону.

МИД Украины выразил протест в связи с событиями в Крыму, призвал международное сообщество отреагировать на них, в частности, усилить санкции против российской стороны. Европейский союз осведомлен об обысках в домах крымских татар на полуострове, осуждает их, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Коцьянчич.