Выборы Президента 2019: где и когда смотреть результаты экзит-полов

Новости Украины: По окончанию голосования сразу появятся оперативные данные экзит-полов.

Первые результаты экзит-полов на президентских выборах в Украине будут обнародованы в 20:00, и это будет информация по состоянию на 18:00.

Затем социологи обнародуют данные в 23 часа, и это будут цифры по состоянию на время закрытия участков.

Национальный экзит-пол-2019 во время первого тура президентских выборов проведут фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова.

В 14:00 прошла пресс-конференция Национального экзитпола-2019, посвященная текущей отчетности о ходе опроса респондентов на выходе из избирательных участков, вероятным проблемам и сложностям, которые могут возникнуть у интервьюеров во время сбора данных.

Директор фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина заявила, что стоимость проведения Национального экзитпола составляет примерно 200 тысяч долларов.

Консорциум "Национальный экзит-пол - 2019", в который входят Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. А.Разумкова, проведет в день выборов президента национальный экзит-пол.

По заказу телеканалов "112 Украина" и "NewsOne" будет проведен всеукраинский экзит-пол Институтом социальных исследований и консалтинга SORA (Австрия) и украинским центром "Социальный мониторинг".

Их результаты будут обнародованы после закрытия избирательных участков в 20:00. Смотрите за оперативными результатами всех экзит-полов на сайте Телеграф.

В воскресенье, 31 марта, в Украине проходит первый тур выборов президента. В 8:00 открылись избирательные участки для голосования, которые будут работать до 20:00.

Следить за избирательным процессом будут более двух тысяч наблюдателей.

Как проходит день голосования - смотрите в прямой трансляции Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019.