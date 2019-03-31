Экзит-пол по заказу "1+1": кто из кандидатов выходит во второй тур

Новости Украины: Всеукраинский экзит-пол по заказу телеканала "1+1" опубликовал данные о голосовании на президентских выборах в Украине.

За кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского проголосовали - 30,1%, за действующего главу государства Петра Порошенко - 18,5%, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 14,0% избирателей.

Как передает корреспондент, об этом свидетельствуют данные всеукраинского экзит-пола, проведенного по заказу программы ТСН на телеканале «1+1».

В то же время, согласно данным экзит-пола, за сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - За життя» Юрия Бойко проголосовали - 9,1%, за лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко отдали свои голоса 7,6% избирателей, за самовыдвиженца Игоря Смешко - 6,6%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,0%, за кандидата от партии «Оппозиционный блок - Партия мира и развития» Александра Вилкула - 3,7%, за кандидата от ВО «Свобода» Руслана Кошулинского - 1,9 %.

За других кандидатов, как свидетельствуют данные экзит-пола, проголосовало менее 1% избирателей.

Экзит-пол ТСН проводился 31 марта исследовательскими компаниями Kantar TNS и Info Sapiens по заказу канала 1+1.

Было опрошено на выходе с 600 избирательных участков на всей территории Украины (кроме специальных, заграничных участков и оккупированных территорий) около 20 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Методика: личное интервью. Теоретическая погрешность выборки составляет не более 0,7%.

Методология исследования разрабатывалась в соответствии с международными стандартами проведения экзит-полов, с учетом многолетнего опыта работников обеих компаний в проведении экзит-полов во время предыдущих выборов в Украине.

Напомним, Национальный экзит-пол также опубликовал данные относительно голосования на президентских выборах 2019 года.