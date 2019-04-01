Выборы Президента 2019
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Понедельник, 01.04.2019
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
Выборы Президента Украины: текстовая трансляция
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Зеленский рассказал, когда представит свою команду

Зеленский рассказал, когда представит свою команду
00:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: УП

Новости Украины: Зеленский до конца 2-го тура выборов хочет представить пятерку своей команды, фамилию премьера назвать сейчас не готов.

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что до конца второго тура президентских выборов намерен представить членов своей команды.

"До конца второго тура хочу показать пятерку", - сказал он на брифинге в своём штабе в Киеве.

В то же время он подчеркнул, что пока не готов назвать претендента на пост будущего премьер-министра.

"Премьер-министром вижу специалиста, профессионального человека. Фамилии сейчас нет", - сказал В.Зеленский.

Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля.

Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция

31 марта в Украине прошел первый тур выборов президента. Украинцы выбирали нового главу государства среди 39 кандидатов.

Согласно данным Национального экзитпола - 2019, обработанным к 18:00, тройка лидеров выглядит следующим образом:

- шоумен Владимир Зеленский лидирует с 30,4%,

- действующий глава государства Петр Порошенко набирает 17,8%,

- лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко - 14,2%.

Кандидат от Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко набрал 9,8%, лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко - 7,1%, экс-глава СБУ Игорь Смешко - 6,4%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 4,8%, кандидат в президенты Украины от партии Оппозиционный блок Александр Вилкул - 4,0%.

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Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Экзит-пол, Выборы в Украине, Владимир Зеленский, Национальный экзит-пол, Выборы 2019.
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