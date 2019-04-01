ЦИК обнародовала данные подсчета более 20% голосов

Новости Украины: Во второй тур президентских выборов в Украине выходят Владимир Зеленский с 29,97% голосов избирателей и действующий глава государства Петр Порошенко с 16,81% голосов.

Центральная избирательная комиссия на этот час обработала 20,3% протоколов в электронном виде на выборах Президента Украины.

Такие данные обнародованы на информационном табло в ЦИК.

Согласно этим данным, за Владимира Зеленского свои голоса отдали 29,97% избирателей.

За Петра Порошенко проголосовали 16,81%, за Юлию Тимошенко - 13,35%.

Юрия Бойко поддержали 11,34% избирателей, Анатолия Гриценко - 6,98%, Игоря Смешко - 5,87%, Олега Ляшко - 5,28%.

Как сообщалось, в Украине 31 марта состоялось голосования на очередных выборах Президента. В бюллетене для голосования были фамилии 39 кандидатов.