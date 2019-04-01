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Понедельник, 01.04.2019
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
Выборы Президента Украины: текстовая трансляция
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Лукашенко заявил, что Минск готов многое сделать для мира на Донбассе

Лукашенко заявил, что Минск готов многое сделать для мира на Донбассе
12:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и в дальнейшем будет прилагать максимум усилий для мирного урегулирования ситуации в Украине.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает готовность Минска поддерживать процесс мирного урегулирования в Украине.

"Хочу вас заверить, что Беларусь всегда будет прилагать максимум усилий для того, чтобы поддержать деятельность вашей группы и вас как спецпредставителя ОБСЕ в Украине. Мы в этом направлении все делаем. И я знаю ваше мнение, что претензий к нам со стороны ОБСЕ в этом направлении нет", - сказал А.Лукашенко на встрече со спецпредставителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Мартином Сайдиком в понедельник.

Президента цитирует госагентство БелТА.

"Если мы что-то можем сделать больше для мира в Украине, мы готовы это сделать. Я уже не единожды об этом говорил", - подчеркнул глава государства.

Напомним, договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ отныне не является действующим. Этот документ был подписан 31 мая 1997 года в Киеве. Стороны обязались, в частности, уважать территориальную целостность и суверенитет друг друга и подтверждали незыблемость границ между ними. Договор был заключен на срок в десять лет, и в 2008 году его действие было автоматически продлено.

6 декабря 2018 года Верховная Рада приняла Закон "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", внесенный Президентом. 10 декабря глава государства подписал этот закон.

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Александр Лукашенко, Президент Беларуси, Ситуация в Украине, Минские договоренности, Мирное урегулирование.
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