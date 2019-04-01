Климкин прокомментировал прекращение Договора о дружбе между Украиной и РФ

Новости Украины: Министр иностранных дел Украины Павел Климкин напомнил, что 1 апреля теряет свою силу Договор о дружбе между Украиной и Россией, с чем и поздравил украинцев.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил украинцев с утратой силы Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ. Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня на 1 апреля. А это значит, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ наконец утратил силу. С чем всех и поздравляю! Без дураков и без приколов и выборы тут ни при чем", - написал министр.

Сьогодні 1 квітня. А це значить, що Договір про дружбу, співробітництво і партнерство з РФ нарешті втратив чинність. З чим всіх і вітаю! Без дурнів та #БезПриколів і вибори тут ні до чого. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 1 апреля 2019 г.

Напомним, 1 апреля 2019 года приостановил действие Договор о дружбе Украины с Россией. Верховная Рада 6 декабря 2018 года приняла закон о прекращении Договора о дружбе с Россией. Закон вступил в силу 12 декабря 2018 года.

Договор, подписанный в 1997 году, предусматривал, что стороны уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ, а также строят отношения друг с другом на основе принципов взаимного уважения суверенного равенства, незыблемости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой.

Документ был заключен на срок в десять лет. В 2008 году его действие было автоматически продлено. Для прекращения действия договора, Украина должна официально известить Россию не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода, а именно до октября 2018 года. Это было сделано в сентябре 2018 года.