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Когда объявят результаты выборов в Украине

Когда объявят результаты выборов в Украине
16:32 Сегодня Телеграф news.liga.net

Новости Украины: Представитель ЦИК заверил, что все данные, полученные в день голосования, обработают вовремя. А окончательные результаты выборов будут известны вовремя.

Согласно Закона "Про выборы Президента Украины" итоги голосования обязаны предоставить не позже чем через 10 дней с даты выборов.

Заместитель главы Центрального избирательного комитета Евгений Радченко заверил, что о результатах выборов будет известно до 10 апреля, так, как это предусматривает закон. Тем не менее, назвать точную дату пока сложно. На процесс обработки данных, по словам представителя комиссии, могут повлиять несовпадения в процессе приема протоколов окружных комиссий.

Миссия ОБСЕ прокомментировала выборы в Украине

Ранее сообщалось, что в ЦИК был доставлен первый официальный протокол из Донецкого региона. Так, согласно данным голосования на 51-м участке пгт. Зайцево Донецкой области, лидирует Юрий Бойко (31,28%), за ним Петр Порошенко (27,82%), а на третьем месте Владимир Зеленский (27,37%).

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