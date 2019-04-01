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КИУ зафиксировала агитацию от 4 кандидатов в "день тишины" и во время голосования

КИУ зафиксировала агитацию от 4 кандидатов в "день тишины" и во время голосования
16:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Четверо кандидатов на пост Президента Украины нарушали действующий закон относительно запрета агитации в день голосования и в "день тишины".

По оценке Комитета избирателей Украины, четверо кандидатов на пост Президента Украины нарушали действующее законодательство относительно запрета агитации в день голосования и в "день тишины". Об этом заявил генеральный директор КИУ Алексей Кошель во время презентации предварительного отчета о ходе выборов Президента Украины в понедельник.

"По мнению Комитета избирателей Украины, четверо кандидатов на пост Президента Украины нарушали действующее законодательство относительно запрета агитации в день голосования и в "день тишины". Имели место размещение ряда элементов наружной рекламы, в частности борды и ситилайты, на которых были изображены лозунги, похожие на те, что использовались во время избирательной кампании кандидатов, цветовая гамма, которая полностью дублировала цветовую гамму стилистики кампании кандидатов, а также использовались элементы символики, шрифтов и т. д", - отметил Кошель.

По его словам, такие действия являются нарушением действующего законодательства Украины относительно ведения незаконной агитации.

В то же время в КИУ обратили внимание на то, что в день голосования официальные наблюдатели от одного из кандидатов на избирательных участках использовали бейджи, выполненные в символике кандидата и с элементами его кампании.

"Это привело к ряду конфликтов на избирательных участках в день голосования. Более 20 примеров сообщений наших наблюдателей говорили о том, что были действительно конфликты, когда наблюдатели, члены комиссии, журналисты просили снять эти бейджи, что приводило к конфликтным ситуациям", - уточнил глава Комитета избирателей.

В то же время Кошель добавил, что в большинстве случаев наблюдатели убирали элементы, которые могли свидетельствовать о незаконной агитации.

Выборы Президента Украины: результаты голосования

Как сообщалось, 31 марта в Украине состоялся первый тур выборов президента. По данным ЦИК, явка составила 63,48%. По данным национального экзит-пола, больше всего голосов избирателей получает шоумен Владимир Зеленский - 30,6%, на втором месте действующий Президент Петр Порошенко с 17,8%, третье место - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 14,2% голосов. Центральная избирательная комиссия обработала 81,43% голосов, лидирует Владимир Зеленский, за которого проголосовали 30,41%, а за Петра Порошенко - 16,01%

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КИУ, Агитация, Нарушения, День тишины, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019, Запрет агитации.
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