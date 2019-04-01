Выборы Президента 2019
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В МИД ФРГ обещают сотрудничать с любым избранным президентом Украины

В МИД ФРГ обещают сотрудничать с любым избранным президентом Украины
17:10 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Представитель правительства ФРГ Мартина Фиц отказалась комментировать итоги первого тура выборов в Украине, но пообещала "сотрудничать с любым избранным в итоге кандидатом".

Правительство ФРГ не комментирует итоги первого тура выборов в Украине, по словам представителя кабмина Мартины Фиц, необходимо дождаться окончательных результатов.

"Я не могу комментировать результаты первого тура... Пока не будет официального результата, мы не хотим участвовать в спекуляциях", - сказала М.Фиц.

В свою очередь представитель МИД ФРГ Мария Адебар сказала, что позиция министерства по Украине не изменилась. По ее словам, Берлин будет "сотрудничать с любым избранным во втором туре" кандидатом.

Она подчеркнула важность украинских реформ и намерение дальше работать над урегулированием конфликта в "нормандском формате" и реализацией минских соглашений.

Выборы Президента Украины: результаты голосования

Известно, что Центральная избирательная комиссия Украины до 10 апреля должна огласить окончательные результаты голосования на выборах президента Украины. На данный момент, обработаны 81,43% голосов, лидирует Владимир Зеленский, за которого проголосовали 30,41%, а за Петра Порошенко - 16,01%.

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МИД ФРГ, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019, Первый тур выборов президента в Украине.
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