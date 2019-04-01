В Николаеве женщина похитила протокол одной из УИК

Новости Украины: Неизвестная женщина, представившись представительницей ОИК, забрала пакет с протоколами и уничтожила документы, оставив лишь один экземпляр, с которым сбежала.

У окружной избирательной комиссии №129 в Николаеве неизвестная женщина вырвала из рук председателя одной из участковых комиссий оригинал протокола подсчета голосов, после чего исчезла. Об этом сообщает "Укринформ".

"У входа во двор ОИК №129 к членам УИК №480911 подошла неизвестная женщина, представилась членом окружкома и сказала, что надо срочно отдать ей пакет с протоколами о подсчете голосов на участке. Председателю УИК лицо женщины показалось знакомым, поэтому она отдала пакет. Но та его разорвала и, забрав один экземпляр протокола, убежала", - сообщил координатор наблюдения за выборами в Николаевской области ОО "ОПОРА" Дмитрий Башенный.

Следственно-оперативной группе, которая немедленно прибыла на место происшествия, еще не удалось установить личность злоумышленницы и найти ее. Участковую комиссию отправили на пересчет голосов и составление нового протокола.