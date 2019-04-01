МВД Украины блокирует попытки РФ получить доступ к системе ЦИК

Новости Украины: Арсен Аваков сообщил о нескольких попытках IP-адресов Российской Федерации получить доступ к системе Центральной избирательной комиссии.

Министерство внутренних дел зафиксировало попытки получить доступ к системе Центральной избирательной комиссии из российских IP-адресов. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время совместного брифинга с председателем Центральной избирательной комиссии по обеспечению законности и правопорядка на избирательных участках.

"Мы активно мониторим ситуацию последние двое суток, видим попытки с некоторых IP-адресов получить доступ к системе Центральной избирательной комиссии. Эти IP-адреса - и из Российской Федерации, и которые находятся в Киеве. ЦИК и наши специалисты защищают и блокируют эти адреса, пока нет поводов говорить о возможности дискредитации выборов", - отметил Аваков.

Он отметил, что на этих выборах Центральной избирательной комиссией впервые в рабочую группу для обеспечения безопасности информационной системы была допущена киберполиции вместе со Службой безопасности и Госспецсвязью.