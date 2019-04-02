Аваков рассказал, что он думает о Зеленском

Новости Украины: Аваков считает, что Зеленский – порядочный человек из неполитического мира, и в этом есть плюс и есть риски.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков высказался о фаворитах выборов президента Украины после первого тура выборов 31 марта.

В эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, отвечая на вопрос главы фракции "Блока Петра Порошенко" Артура Герасимова о том, что он "комплиментарно" отзывался в одном из интервью о команде кандидата в президенты Владимира Зеленского, А.Аваков сказал: "Я думаю, что вы читали скорее заголовок этого интервью, который привлекает внимание, а не его содержание. Рекомендую вам прочитать содержание. В любом случае, за эти пять лет я достаточно много хорошего сказал о вашем кандидате господине Порошенко, как, впрочем, не стеснялся с критикой. И поверьте, если будет что сказать в адрес Владимира Зеленского – я скажу".

А.Аваков напомнил сказанные им слова, что "господин Зеленский – порядочный человек из другого, неполитического мира, и это стоит принять всем во внимание".

"Здесь есть большой плюс, здесь есть определенные риски, определенная неопытность в политической сфере. И напротив, кандидат Порошенко у нас очень опытный человек, с полным багажом политическим, со всеми плюсами и минусами", - отметил глава МВД.