Выборы Президента 2019
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Первая область Украины закончила подсчет голосов

Первая область Украины закончила подсчет голосов
04:49 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Полтавская область стала первой, где обработали 100% бюллетеней.

Полтавская область стала первой, где обработали 100% протоколов на выборах президента Украины 2019 в первом туре.

По результатам обработки протоколов в Полтавской области лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 35,62% избирателей.

Стоит отметить, что Зеленский одержал победу во всех восьми территориальных избирательных округах (ТИО) Полтавской области с результатом от 29,91 до 38,21% голосов.

Второе место в Полтавской области в семи ТИО из восьми заняла лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Еще в одной второе место досталось действующему главе государства Петру Порошенко.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия по состоянию на час ночи 2 апреля обработала 97,10% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента в первом туре.

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Полтавская область, ЦИК, Выборы 2019.
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